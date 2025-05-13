Nissan подтвердил увольнение ещё 11 тысяч человек и объявил о закрытии семи заводов

Компания получила $4,5 млрд убытка в 2024 финансовом году.Японский Nissan рассказал о плане восстановления бизнеса: автопроизводитель собирается закрыть семь заводов из 17 и сократить в общей сложности 20 тысяч сотрудников до 2027 финансового года. Это число включает увольнения 9000 сотрудников, о которых компания объявила в ноябре 2024-го.В результате увольнений компания сократит 15% штата, указывает Nikkei Asia. Сокращения сопоставимы с планом реструктуризации Nissan в 1999 году, в рамках которого производитель ликвидировал 21 тысячу рабочих мест, или 14% штата, и закрыл пять заводов в Японии.Кроме того, компания пересмотрит свои процессы разработки и цепочки поставок, сократит капитальные затраты и обновит продуктовую стратегию.Nissan не отказывается от партнёрств, сообщила компания. В конце 2024 года СМИ сообщали, что Honda и Nissan договариваются о слиянии в один холдинг. Также компании якобы рассчитывали привлечь к объединению Mitsubishi. Но уже в феврале 2025-го стороны официально отказались от планов по слиянию и решили сотрудничать как «стратегические партнёры».За 2024 финансовый год, который завершился 31 марта 2025-го, убыток Nissan составил 670,9 млрд йен (около $4,5 млрд). Это третий по величине годовой убыток в истории компании, отмечает The Japan Times.В апреле 2025-го Nissan сменила гендиректора: место Макото Учиды занял директор по планированию Иван Эспиноса. Среди проблем, с которыми столкнулся автопроизводитель в последнее время, The Japan Times называет «уставший» модельный ряд и импортные пошлины США на автомобили и запчасти.Источник: Nissan#новости #nissan