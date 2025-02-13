Nissan, Honda и Mitsubishi официально отказались от планов по слиянию

Но компании будут сотрудничать как «стратегические партнёры» — в том числе на рынке ПО и электромобилей.Стороны объявили, что аннулировали меморандум о понимании, который подписали в декабре 2024 года.По словам Nissan, компании рассматривали различные варианты реорганизации. Например, Honda предложила создать холдинг, в котором бы сама назначила большинство управленцев, включая гендиректора. По ещё одному сценарию Nissan должен был стать её дочерней структурой.В ходе переговоров обе стороны решили, что в условиях рыночной волатильности целесообразнее будет свернуть их — и расторгнуть договор. Почему не получилось найти компромисс — не уточнили. СМИ писали, что компании не смогли договориться о стоимости каждой структуры в рамках одного холдинга, а Nissan не устроила идея стать «дочкой» Honda, вместо того чтобы объединиться на равных условиях.Источник фото: APО переговорах Honda, Nissan и Mitsubishi СМИ рассказали в конце 2024 года. Renault, владеющая 34% в Nissan, поддерживала планы, говорили источники Bloomberg. Бывший глава Nissan Карлос Гон раскритиковал идею.Среди изначальных целей — сократить расходы на разработку и производство, чтобы было проще конкурировать с американским и китайскими компаниями на рынке электромобилей, в частности c Tesla и BYD. Потенциальный холдинг Nissan и Honda оценивали в $50 млрд.#новости #nissan #honda
Аннулировали меморандум о понимании и подписали меморандум о непонимании.
Что происходит на фото?
думают, куда слиться
Справа гук явно косплеит робота Вертера.
Упустили последний шанс догнать китайцев.
А чего их догонять. Можно просто скопировать китайские разработки. В эту игру можно играть всем миром
Бывший глава Nissan Карлос Гон раскритиковал идеюего мнение очень важно для нас
с марта 2011 по 2012 год заработал 12,5 млн $ и стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Японии С 28 июня 2012 года — заместитель председателя совета директоров ОАО «АвтоВАЗ». 2 января 2020 года Интерпол выдал международное предписание на арест Гона