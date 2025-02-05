Nissan откажется от плана стать «дочкой» Honda, это поставит под угрозу слияние компаний — СМИ

Окончательное решение ещё не принято.О планах компании пишут Bloomberg, The Wall Street Journal и Nikkei Asia со ссылкой на источники. Nissan откажется от меморандума о понимании, который автопроизводители подписали в декабре 2024 года.Стороны не смогли договориться о стоимости каждой из компаний в рамках одного холдинга, говорят собеседники Nikkei Asia.Как отмечает WSJ, компании должны были слиться на равных условиях. Но Honda обратилась к Nissan с предложением стать её дочерней компанией, писало Kyodo. Nissan это не устроило, сообщает Bloomberg: автопроизводитель официально откажется от предложения на собрании 5 февраля 2025 года.Неизвестно, продолжатся ли после этого переговоры по слиянию или компании решат просто сотрудничать друг с другом.Источник: AFP#новости #nissan #honda
сначала рассорились с рено, которая их вытащила из пропасти, поверили в себя, хотя сами 0. теперь ходят гордые и набивают цену. удачи им.
зря они так с рено, вообще, объединившись, рено-ниссан-мицубиси-мерседес-хонда могут дать жару конкурентам из США и КНР или хотя бы не пойти на дно в век электрокаров
А для меня откровение, что Хонда успешнее Ниссана и не пойму за счет чего. У Хонды есть часть рынка Штатов, но они там совсем не лидеры, в Европе они никому не впились совсем, кнр - но там шведский стол из всех автопроизводителей и тренд на электрички 🤷🏻
А сыном?🤣
Японская гордость она такая...
Не хотят себе таких родственников)