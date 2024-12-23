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Карина Пардаева
Транспорт

Nissan и Honda запланировали завершить переговоры о слиянии к июню 2025 года

А новый холдинг создать к августу 2026 года.

  • Mitsubishi Motors объявит о своём решении по слиянию к концу января 2025 года, пишет агентство Kyodo.
  • Главная цель объединения — сокращение расходов на разработку и производство автомобилей. Это позволит новой группе стать третьим крупнейшим автопроизводителем в мире и конкурировать с американскими и китайскими компаниями на рынке электромобилей.
Unsplash
Unsplash
  • О том, что к сделке может присоединиться Mitsubishi в середине декабря 2024-го сообщали источники Nikkei Asia. По данным CNBC, совокупный объём продаж Nissan-Honda-Mitsubishi составит более 8 млн автомобилей в год — это позволит войти в число крупнейших автопроизводителей. Но холдинг всё равно будет уступать японской Toyota.
  • Экс-глава Nissan Карлос Гон в интервью Bloomberg раскритиковал идею слияния. По его словам, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии «подтолкнуло» Honda к этой сделке.

#новости #nissan

55
31 комментарий
Микс из мусоровоза

Толкали бы свои альфарды в рф и горя не знали бы. Таксеры на межгороде с руками эти корыта отрывают в погоне за богатством

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S.Capusta

Есть люди, которые думают, что сложные проблемы решаются легким способом и никто, кроме них, об этом не догадывается.
Как правило, многие из них работают в такси.

13
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Dan

Рынок РФ - стат погрешность для их объемов

1
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Bazooka Sooka

Альфард это Тойота. у Ниссана Элгранд

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Илья Заводов

Даже интересно, что получится в результате такого слияния
Они собираются конкурировать количеством, видимо

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Ari.ship

вы считаете что это бы решило проблемы )))

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Giraffe

Они бы и толкали. Начальство сказало нельзя

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