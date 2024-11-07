Nissan объявил об увольнении 9000 сотрудников и сокращении производственных мощностей на 20%

Компания также продаст часть своей доли в Mitsubishi Motors.Японский автопроизводитель Nissan сократит около 7% штата из-за «ужесточившейся конкуренции на автомобильном рынке», пишет Bloomberg. Ещё одной мерой станет сокращение производственных мощностей на 20%.Кроме того, компания продаст около трети от своей 34%-ой доли в Mitsubishi Motors. Агентство оценивает стоимость 10% акций в $453 млн на момент закрытия торгов 7 ноября 2024 года.По итогам первой половины 2024-го, чистая прибыль Nissan снизилась на 94% год к году и составила $127 млн. Компания также снизила на 70% прогноз по операционной прибыли в 2024 финансовом году, с $3,3 млрд до $990 млн.По словам главы концерна Макото Учиды, «достижение целей по продажам станет сложной задачей», а компании потребуется «восстановить силы, чтобы развернуться в более позитивном направлении».Фото BloombergВ конце октября 2024 года руководство Volkswagen сообщило о планах закрыть три завода в Германии и сократить зарплаты на 10%. Компания ищет способ уменьшить расходы на фоне финансовых трудностей и обострения конкуренции с китайскими автопроизводителями.Представители профсоюзов выступают против сокращений и называют это «расплатой рабочих за ошибки руководства», которое в том числе «провалило план перехода на электромобили» и проводило «неудачную» ценовую политику.#новости #nissan
ваг, ниссан, мишлен, ашан, но санкции крушат экономику России, не путайте)))
Твой коммент это наглядная иллюстрация колхозной ментальности — неважно как плохо у меня, лишь бы у соседа было хуже. Если у тебя глава цб и глава крупнейшей гос корпорации Ростех в открытую говорят о движению к стагфляции, то это что? Показатель здоровой и сильной экономики что ли? Что-то мне подсказывает, что ты даже не в курсе, что это означает и думаешь, что это так, небольшие проблемы, которые мы решим. Также, как и решаем проблемки с инфляцией, ага.
Причем тут санкции, если китайские автопроизводители напирают?
Странные, могли бы как АвтоВАЗ всю жизнь в убытках за счёт населения жить 🤣
Я тебе больше скажу. Уволенные получат ТАКИЕ выходные оклады и переспективы, что тебе не снилось. Более того, скорее всего просто уйдут к конкурентам. А вот как МЫ будем жить при нефти 40...Тебе то уже кенты подобрали местечко в отделе или так, за 20 руб пост пока...
как там дела с процентной ставкой? Бизнес доволен?
Ну да, всего лишь самая богатая компания впервые показала убытки. Действительно, мы даже не замечаем проблем.