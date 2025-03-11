Глава Nissan Макото Учида уйдёт в отставку 1 апреля 2025 года — его место займёт директор по планированию Иван Эспиноса

Перестановка в руководстве компании произошла меньше чем через месяц после прекращения переговоров о слиянии с Honda.Фото Reuters О смене генерального директора Nissan сообщила в пресс-релизе. Иван Эспиноса станет уже четвёртым главой компании за последние восемь лет, отмечает CNBC.Вместе с Макото Учидой в отставку уйдут директор по бренду и работе с клиентами, директор по стратегии и корпоративным вопросам.По итогам третьего квартала 2024 года операционная прибыль Nissan сократилась на 78%, а чистый убыток составил $95,7 млн против $196 чистой прибыли за аналогичный период 2023-го. Компания также снизила свой прогноз по выручке за весь год.В конце 2024-го СМИ рассказали, что Honda, Nissan и Mitsubish ведут переговоры о объединении в холдинг. Их планы поддержала Renault, которая владеет 34% в Nissan, говорили источники Bloomberg. Бывший глава Nissan Карлос Гон раскритиковал идею.Среди изначальных целей автопроизводители называли сокращение расходов на разработку и производство, чтобы было проще конкурировать с американским и китайскими компаниями на рынке электромобилей, в частности c Tesla и BYD. Потенциальный холдинг Nissan и Honda оценивали в $50 млрд. Переговоры о слиянии планировали завершить к лету 2025 года.Однако в ходе обсуждения сделки стороны решили, что в условиях рыночной волатильности целесообразнее будет отказаться от объединения. Почему не получилось найти компромисс — не уточнили. СМИ писали, что компании не смогли договориться о стоимости каждой структуры в рамках одного холдинга, а Nissan не устроила идея стать «дочкой» Honda вместо слияния на равных условиях.#новости #nissan