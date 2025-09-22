Акции «М.Видео» упали на 26% на фоне предложения провести допэмиссию

В частности — разместить по открытой подписке 1,5 млрд бумаг номиналом 10 рублей.И увеличить уставный капитал на 15 млрд рублей. В «М.Видео» полагают, что «открытая допэмиссия позволит иметь гибкость в выборе оптимальных форматов финансирования». Решение примут на собрании 13 октября 2025 года.В 9:00 мск 22 сентября 2025 года бумаги ПАО «М.Видео» стоили по 79,75 рубля за штуку. В 15:00 упали до 57,95 рубля. На 18:09 торговались на отметке 58,95 рубля за акцию.Выручка «М.Видео-Эльдорадо» за первую половину 2025 года составила 171,2 млрд рублей, что на 15,2% меньше год к году.Компания связала динамику со снижением потребительской активности, к которому привели «жёсткая денежно-кредитная политика» ЦБ и «сокращение объёмов кредитования».Чистый убыток за тот же период — 25,2 млрд рублей. Причины — высокие процентные ставки, «значительный» уровень кредитной нагрузки и «снижение рынка бытовой техники и электроники».#новости