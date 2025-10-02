Сервис перевода DeepL изучает возможность провести IPO в США в 2026 году при оценке в $5 млрд — Bloomberg

В 2024-м компания привлекла $300 млн при оценке в $2 млрд. Фото DeepL О планах Deepl рассказали осведомлённые источники Bloomberg. По их словам, компания ведёт предварительные обсуждения с консультантами и рассчитывает на оценку в $5 млрд при листинге.Переговоры находятся на начальном этапе, отмечают собеседники. Возможные сроки IPO, выбор биржи и другие детали пока не утверждены, а планы компании могут измениться. В DeepL от комментариев отказались.Компания основана в 2017 году в Германии и разрабатывает одноимённый онлайн-переводчик с использованием машинного обучения. В 2023-м DeepL запустила ИИ-помощника для письма.Весной 2024 года компания привлекла $300 млн и получила оценку в $2 млрд. В июне 2025-го она вошла в список 100 самых влиятельных компаний по версии Time.В сентябре DeepL начала тестировать ИИ-агента общего назначения — он может взаимодействовать с корпоративными приложениями и сайтами, анализировать данные и диаграммы, составлять таблицы, отправлять письма и помогать с локализацией продуктов.#новости #deepl