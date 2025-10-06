Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум и приблизилась к $4000 за унцию

Стоимость драгоценного металла за год выросла почти на 50% из-за экономической и политической неопределённости после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет Bloomberg. Скриншот vc.ruСтоимость фьючерса на золото в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже достигла $3972 за тройскую унцию, следует из данных TradingView. На пике она достигала $3973.В 2025 году стоимость золота выросла почти на 50%, пишет Bloomberg. Накануне исторический максимум также преодолел биткоин — курс криптовалюты достигал $125,7 тысячи.Опрошенные агентством аналитики отмечают, что на фоне политической и экономической неопределённости, связанной с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, инвесторы «уходят» из национальных валют в альтернативные активы с ограниченным предложением.Опасения также вызывает шатдаун правительства США. По оценке директора Национального экономического совета США Кевина Хассета, потери американской экономики от остановки работы госучреждений могут составить $15 млрд в неделю.#новости