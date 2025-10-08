Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Инвестиции

Цена фьючерса на золото впервые в истории превысила отметку в $4000 за тройскую унцию

С начала 2025 года оно подорожало примерно на 54%.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Это произошло на фоне стремления инвесторов сохранить стоимость активов во время экономической и политической нестабильности, пишет Reuters. Драгоценный металл стал одним из активов с наилучшей доходностью в 2025 году, опередив рост мировых фондовых рынков и биткоина, отмечает издание.
  • На пике 8 октября 2025 года стоимость фьючерса на золото достигала $4070. По состоянию на 16:00 мск его стоимость составляет $4060. С начала 2025-го золото подорожало на 54%, в 2024 году рост составил 27%.
  • Факторами роста стоимости золота также стали опасения из-за шатдауна правительства США, рекордные притоки в золотые ETF ($64 млрд с начала 2025 года) и снижение доверия к финансовой системе США.
Изменение цен фьючерса на золото с октября 2023 года. Источник: Reuters
Изменение цен фьючерса на золото с октября 2023 года. Источник: Reuters

#новости

1
13 комментариев