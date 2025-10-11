Популярное
Ася Карпова
Инвестиции

Wildberries запланировал получить брокерскую лицензию в 2026 году

В компании также рассказали, что доходность в рамках «WB Копилки» будет ниже ключевой ставки.

Источник: Shutterstock
  • Компания готовится выйти на рынок брокерских услуг и собирается подать в Банк России заявку на получение лицензии в течение 12 месяцев, сообщил председатель правления «Вайлдберриз банка» Георгий Горшков в интервью РБК.
  • 9 октября 2025 года Wildberries & Russ объявила, что запустит «WB Копилку» для инвестиций в компании из сферы интернет-торговли через краудфандинг. Минимальная сумма, с которой можно начать инвестировать, — 100 рублей.
  • Горшков объяснил, что платежи инвесторам в рамках «WB Копилки» будут «гарантированными», но доходность будет ниже уровня ключевой ставки. Формировать список доступных для инвестиций компаний будет сама торговая площадка.
  • 8 октября октября о планах по развитию инвестиционного бизнеса объявил Ozon. На первом этапе физлица смогут вкладываться в паевые фонды и цифровые финансовые активы. Получить брокерскую и депозитарную лицензии компания планирует в 2026 году.
  • В 2021-м основательница Wildberries Татьяна Ким получила 100% банка «Стандарт-кредит», который переименовали в «Вайлдберриз банк».
  • В июне 2025-го Wildberries начал в тестовом режиме выпускать банковские карты для «сотрудников и исполнителей». В июле запустил тесты денежных переводов в несколько стран.

