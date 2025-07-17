«Вайлдберриз банк» начал тестировать денежные переводы в некоторые страны

С помощью партнёра.Внимание на документ с тарифами банка на зарубежные переводы обратило Frank Media. Они действуют с 28 июня 2025 года. Согласно документу, доступны переводы в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Узбекистан.Услугу оказывают с помощью сервиса денежных переводов Kwikpay. Комиссия зависит от страны и формы выплаты получателю — наличными или на карту в российских рублях, национальной валюте или долларах США.Диапазон комиссий — от 0% до 1,5%. Максимальная сумма перевода в рублях — до 400 тысяч. Издание добавляет, что услуга трансграничных переводов доступна клиентам с «максимальным» «WB Кошельком» — для него нужно пройти идентификацию через Госуслуги и по паспорту.В пресс-службе банка уточнили, что комиссии устанавливает Kwikpay, а выдача денег получателям осуществляется в офисах партнёров этой системы. Сейчас услуга «работает в тестовом режиме».#новости #wildberries