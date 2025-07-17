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Таня Боброва
Деньги

«Вайлдберриз банк» начал тестировать денежные переводы в некоторые страны

С помощью партнёра.

  • Внимание на документ с тарифами банка на зарубежные переводы обратило Frank Media. Они действуют с 28 июня 2025 года. Согласно документу, доступны переводы в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Узбекистан.
  • Услугу оказывают с помощью сервиса денежных переводов Kwikpay. Комиссия зависит от страны и формы выплаты получателю — наличными или на карту в российских рублях, национальной валюте или долларах США.
  • Диапазон комиссий — от 0% до 1,5%. Максимальная сумма перевода в рублях — до 400 тысяч. Издание добавляет, что услуга трансграничных переводов доступна клиентам с «максимальным» «WB Кошельком» — для него нужно пройти идентификацию через Госуслуги и по паспорту.
  • В пресс-службе банка уточнили, что комиссии устанавливает Kwikpay, а выдача денег получателям осуществляется в офисах партнёров этой системы. Сейчас услуга «работает в тестовом режиме».

#новости #wildberries

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