Сервис для бегунов и велосипедистов Strava планирует выйти на IPO на фоне «бегового бума» — Financial Times

У приложения около 50 млн активных пользователей в месяц. Источник: BloombergГендиректор Strava Майкл Мартин в разговоре с Financial Times подтвердил, что компания запланировал выйти на биржу в США, но не назвал точных сроков. По его словам, привлечённые деньги позволят Strava совершать «более крупные приобретения».В мае 2025 года компания закрыла раунд финансирования, тогда Strava оценили в $2,2 млрд. По данным Reuters, Strava уже приглашала банки JPMorgan и Goldman Sachs для консультаций перед потенциальным проведением IPO.В 2025 году сервисом в среднем пользуются около 50 млн человек в месяц. Это почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента Garmin Connect, отмечает FT со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower. Количество скачиваний Strava в 2025 году выросло на 80% год к году.Издание подчёркивает, что планы Strava по выходу на биржу совпали с «беговым бумом», который начался во время пандемии Covid-19. Например, заявки на участие в Лондонском марафоне, который состоится в 2026 году, подали более 1,1 млн человек, что примерно в два раза больше, чем два года назад.В октябре 2025 года Strava подала в суд на производителя «умных» часов Garmin, обвинив его в нарушении патентных прав. При этом устройства Garmin вошли в тройку самых популярных брендов, которыми чаще всего пользовались клиенты Strava в 2024 году.#новости #strava