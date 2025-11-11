Популярное
Данила Бычков
Инвестиции

Чистая квартальная прибыль японской SoftBank превысила $16 млрд — компания продала всю свою долю в Nvidia

С начала 2025 года акции SoftBank выросли более чем на 140%.

  • SoftBank отчиталась за второй финансовый квартал 2025-го, завершившийся 30 сентября. Чистая прибыль компании «значительно превысила прогнозы» и составила 2,5 трлн иен (около $16,2 млрд). Опрошенные агентством LSEG аналитики прогнозировали чистую прибыль SoftBank в размере 207 млрд иен ($1,3 млрд), пишет Reuters.
  • Причиной рекордной прибыли SoftBank стало то, что компанию продала всю свою долю в Nvidia — более 32 млн акций на сумму около $5,8 млрд, отмечает CNBC. Кроме того, SoftBank продала часть своей доли в мобильном операторе T-Mobile на сумму более $9,1 млрд.
  • Компания также запланировала провести дробление акций 1 января 2026 года в соотношении 4:1, чтобы сделать их более доступными для инвесторов и расширить базу акционеров, подчёркивает издание. С начала 2025 года бумаги SoftBank выросли более чем на 140%.
  • SoftBank стала одним из главных бенефициаров тренда на инвестиции в сферу искусственного интеллекта, отмечает Reuters. При этом у инвесторов сохраняются опасения, что «огромные» вложения крупных компаний в инфраструктуру для ИИ могут не оправдаться и не принести «достаточной» прибыли.

#новости #softbank #nvidia

