Акции Nebius Аркадия Воложа упали на 7% после квартального отчёта — компания сообщила об увеличении затрат, а выручка оказалась ниже прогнозов аналитиков

При этом возможности для роста бизнеса пока ограничены — практически все мощности в дата-центрах компании уже целиком забронированы, отмечает Bloomberg.Фото Nebius Nebius отчиталась за третий квартал 12 ноября 2025 года. Выручка выросла на 355% год к году, до $146,1 млн. Капитальные затраты увеличились до $955,5 млн, а убыток составил $100,4 млн.Однако аналитики прогнозировали, что выручка Nebius в третьем квартале составит $157 млн. После публикации отчёта акции компании упали на 7%, до $102,22 за бумагу. На премаркете 12 ноября 2025 года они торгуются по цене $101,48.Разрыв между ожиданиями рынка и фактической выручкой связан не со слабым спросом, а с физическими ограничениями, поясняет Bloomberg. За третий квартал компания распродала практически все свои доступные облачные мощности. По собственным прогнозам Nebius, к концу 2026 года её годовая выручка достигнет $7-9 млрд. В 2025 м компания уже заключила две крупные сделки: с Microsoft — на $20 млрд, а также с Meta (запрещена в России) — на $3 млрд.#новости