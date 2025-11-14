«Удушающе любящая мамочка, можно перестать вот так опекать? Нам уже 30 лет»: бывший глава «СПБ Биржи» и зампред ЦБ поспорили о пользе регуляторного давления на фондовый рынок

На мой взгляд, ЦБ превратился в коллективную «маму» российского финансового рынка. Такую нежно любящую. Причём настолько нежно, что просто удушающе нежно любящую маму. Причём эта тенденция к нежной любви с каждым годом всё возрастает и возрастает. <...>

Но мы же знаем по опыту, как ведут себя такие мамочки: «Тебе это нельзя, ты ещё маленький, неопытный, неквалифицированный. Давай вот это ты не будешь делать – упадёшь, ударишься. Шапку надень, простудишься. В хоккей не играй – травмоопасно». <...>

Мы знаем, что происходит, когда у таких мамочек дети вырастают. Поэтому можно перестать вот так опекать? Нам уже 30 лет!