Полина Лааксо
Инвестиции

«Удушающе любящая мамочка, можно перестать вот так опекать? Нам уже 30 лет»: бывший глава «СПБ Биржи» и зампред ЦБ поспорили о пользе регуляторного давления на фондовый рынок

На конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Роман Горюнов. Источник фото: «РИА Новости»
  • Президент финансовой ассоциации «Некоммерческое партнёрство развития финансового рынка» и бывший гендиректор «СПБ Биржи» Роман Горюнов сравнил ЦБ с «удушающе нежно любящей мамой», у которой забота превращается в гиперопеку.

На мой взгляд, ЦБ превратился в коллективную «маму» российского финансового рынка. Такую нежно любящую. Причём настолько нежно, что просто удушающе нежно любящую маму. Причём эта тенденция к нежной любви с каждым годом всё возрастает и возрастает. <...>

Но мы же знаем по опыту, как ведут себя такие мамочки: «Тебе это нельзя, ты ещё маленький, неопытный, неквалифицированный. Давай вот это ты не будешь делать – упадёшь, ударишься. Шапку надень, простудишься. В хоккей не играй – травмоопасно». <...>

Мы знаем, что происходит, когда у таких мамочек дети вырастают. Поэтому можно перестать вот так опекать? Нам уже 30 лет!

Роман Горюнов (цитаты здесь и ниже — по «Финмаркету» и «Ведомостям»)
  • Заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния подчеркнул, что ЦБ упраздняет избыточные заграждения. Но совсем отказываться от ограничений — недопустимая крайность.

Роман, деточка, ну ты же не сам идёшь в хоккей играть. Ты других зовёшь — без формы, на площадку, где лёд не залил, — и говоришь: «Давайте попробуем поиграть таким образом!»

А мы тебе говорим: «Всё-таки надень на игроков шлем, как положено в хоккее». И так далее. Это, извини, не из любви к тебе...

Филипп Габуния
  • Президенту НАУФОР Алексею Тимофееву показалось, что Габуния недооценивает грамотность участников рынка: «На асфальт идёт играть... Вы и правда думаете, что мы настолько неполноценные?» Однако зампред сказал, что и высказывания про «мамочку» — это «удушающий приём». Регулирование при Федеральной службе по финансовым рынкам было жёстче.

Мы такое количество регулирования убрали! Уже всё забыли... Естественно. Хорошее сразу забывается.

Но давайте вернёмся к 2013 году. Тому, что было у вас, и поговорим. Мамочка-то предыдущая пожестче обнимала.

Филипп Габуния
  • Горюнов напомнил, что в 2024 году Владимир Путин поставил цель: добиться роста капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году. При этом для достижения «мало что системно сделано». В 2024 году показатель составил 26,35% ВВП, а 2025 год, по словам Горюнова, уже потерян.
  • Председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков заключил, что «страдать» по этому поводу не нужно. Задача эта «амбициозная и сложная» — и «завтра» не решится.

#новости

