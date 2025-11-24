Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Крипто
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Инвестиции

Оценка Revolut достигла $75 млрд — компания закрыла сделку по продаже акций сотрудников

В 2024 году её оценивали в $45 млрд.

Источник: Revolut
Источник: Revolut
  • Раунд, который начали готовить в сентябре 2025 года, возглавили Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity Management & Research Company, пишет Bloomberg. Сотрудники компании могли продать свои акции $1381,06 за штуку. Объём проданных бумаг не приводят.
  • Сделка закрепила за Revolut статус «самого дорого стартапа Европы», отмечает издание. В августе 2024 года инвесторы оценили Revolut в $45 млрд.
  • Сделка отражает «устойчивый прогресс» Revolut и доказывает, что в Европе можно создать «глобального технологического лидера», говорится в заявлении сооснователя финтех-стартапа Николая Сторонского.
  • Он также отметил, что компания намерена достичь отметки в 100 млн клиентов — сейчас их около 65 млн. Кроме того, в 2026 году Revolut запланировала запуск в 30 новых странах, включая Индию и Мексику.
Таня Боброва
Деньги
Финтех-сервис Revolut получил разрешение на начало банковских операций в Мексике

Это первая страна в Латинской Америке, где компания получила полноценную банковскую лицензию, отмечает Bloomberg.

Источник: Betty Laura Zapata / Bloomberg  

#новости #revolut

2
1
1
1
19 комментариев