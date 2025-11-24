Оценка Revolut достигла $75 млрд — компания закрыла сделку по продаже акций сотрудников

В 2024 году её оценивали в $45 млрд.Источник: RevolutРаунд, который начали готовить в сентябре 2025 года, возглавили Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity Management & Research Company, пишет Bloomberg. Сотрудники компании могли продать свои акции $1381,06 за штуку. Объём проданных бумаг не приводят.Сделка закрепила за Revolut статус «самого дорого стартапа Европы», отмечает издание. В августе 2024 года инвесторы оценили Revolut в $45 млрд.Сделка отражает «устойчивый прогресс» Revolut и доказывает, что в Европе можно создать «глобального технологического лидера», говорится в заявлении сооснователя финтех-стартапа Николая Сторонского.Он также отметил, что компания намерена достичь отметки в 100 млн клиентов — сейчас их около 65 млн. Кроме того, в 2026 году Revolut запланировала запуск в 30 новых странах, включая Индию и Мексику.Таня БоброваДеньги20 октФинтех-сервис Revolut получил разрешение на начало банковских операций в Мексике Это первая страна в Латинской Америке, где компания получила полноценную банковскую лицензию, отмечает Bloomberg.#новости #revolut