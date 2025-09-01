Популярное
Данила Бычков
Инвестиции

Revolut начала продажу акций сотрудников на вторичном рынке при оценке в $75 млрд — Bloomberg

Они могут продать бумаги по $1381,06 за штуку.

  • Revolut уже получила запросы на покупку от действующих и новых инвесторов, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ компании, не приводя названий и имён.
  • В августе 2024 года оценка Revolut достигла $45 млрд в результате сделки по продаже акций сотрудников — в ней поучаствовали фонды Coatue, D1 Capital Partners и Tiger Global. В июле 2021 года оценка Revolut составляла $33 млрд.
  • В июле 2024 года сервис получил «предварительную» банковскую лицензию Великобритании. Также компания рассматривает возможность покупки банка в США для быстрого получения лицензии в стране, писало FT в июле 2025 года.
  • Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. На 2025 год у сервиса, по его собственным данным, более 60 млн клиентов по всему миру. В августе 2025 года банк отправил некоторым российским клиентам «напоминание о политике санкций», предупредив о блокировке счетов за перевод средств из России.

#новости #revolut

