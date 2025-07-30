Финтех-сервис Revolut рассматривает возможность покупки банка в США для быстрого получения лицензии — FT

Это позволило бы компании предлагать услуги кредитования на американском рынке, рассказали два источника Financial Times, знакомые с вопросом.

По их словам, покупка недорогого банка с национальной лицензией позволит Revolut расшириться в США быстрее, чем если бы сервис самостоятельно подавал заявку на получение банковской лицензии.

Один из собеседников газеты отметил, что пока компания не приняла окончательного решения. В Revolut отказались от комментариев.

В июле 2024 года сервис получил «предварительную» банковскую лицензию Великобритании. Годом позже источники FT говорили, что он всё ещё ожидает одобрения лицензии на потребкредитование от британских регуляторов. С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в стране.



В июне 2025 года Bloomberg сообщило, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem, для развития в Латинской Америке.