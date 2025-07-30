Финтех-сервис Revolut рассматривает возможность покупки банка в США для быстрого получения лицензии — FT

Окончательное решение компания пока не приняла, говорит источник.Это позволило бы компании предлагать услуги кредитования на американском рынке, рассказали два источника Financial Times, знакомые с вопросом.По их словам, покупка недорогого банка с национальной лицензией позволит Revolut расшириться в США быстрее, чем если бы сервис самостоятельно подавал заявку на получение банковской лицензии.Один из собеседников газеты отметил, что пока компания не приняла окончательного решения. В Revolut отказались от комментариев.В июле 2024 года сервис получил «предварительную» банковскую лицензию Великобритании. Годом позже источники FT говорили, что он всё ещё ожидает одобрения лицензии на потребкредитование от британских регуляторов. С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в стране.В июне 2025 года Bloomberg сообщило, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem, для развития в Латинской Америке.Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. В июне 2025-го Bloomberg писало, что у сервиса около 60 млн клиентов по всему миру. В июле источники FT говорили, что компания ведёт переговоры о привлечении $1 млрд за счёт выпуска новых и продажи части существующих акций при оценке в $65 млрд.Источник: Betty Laura Zapata / Bloomberg #новости #revolut