Финтех-сервис Revolut ведёт переговоры о привлечении $1 млрд при оценке в $65 млрд — FT

В 2024 году оценка составляла $45 млрд.О планах компании привлечь средства за счёт выпуска новых и продажи части существующих акций рассказали источники Financial Times, знакомые с вопросом.По словам одного из них, возглавить раунд может американская инвестфирма Greenoaks, но детали сделки пока окончательно не согласованы. Revolut и Greenoaks отказались от комментариев.В августе 2024 года Revolut сообщил о продаже акций сотрудников, в которой поучаствовали фонды Coatue, D1 Capital Partners и Tiger Global. Оценка компания тогда составила $45 млрд, других деталей не раскрыли.В июле того же года сервис получил «предварительную» банковскую лицензию Великобритании. В июле 2025 года источники Financial Times говорили, что Revolut всё ещё ожидает одобрения лицензии на потребительское кредитование от британских регуляторов. С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в стране.Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. В июне 2025-го Bloomberg писало, что у сервиса около 60 млн клиентов по всему миру.Источник: Betty Laura Zapata / Bloomberg#новости #revolut