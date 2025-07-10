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Таня Боброва
Деньги

Финтех-сервис Revolut ведёт переговоры о привлечении $1 млрд при оценке в $65 млрд — FT

В 2024 году оценка составляла $45 млрд.

  • О планах компании привлечь средства за счёт выпуска новых и продажи части существующих акций рассказали источники Financial Times, знакомые с вопросом.
  • По словам одного из них, возглавить раунд может американская инвестфирма Greenoaks, но детали сделки пока окончательно не согласованы. Revolut и Greenoaks отказались от комментариев.
  • В августе 2024 года Revolut сообщил о продаже акций сотрудников, в которой поучаствовали фонды Coatue, D1 Capital Partners и Tiger Global. Оценка компания тогда составила $45 млрд, других деталей не раскрыли.
  • В июле того же года сервис получил «предварительную» банковскую лицензию Великобритании. В июле 2025 года источники Financial Times говорили, что Revolut всё ещё ожидает одобрения лицензии на потребительское кредитование от британских регуляторов. С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в стране.
  • Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. В июне 2025-го Bloomberg писало, что у сервиса около 60 млн клиентов по всему миру.
Источник: Betty Laura Zapata / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2025-06-26%2Fuk-fintech-giant-revolut-to-acquire-bnp-s-cetelem-in-argentina&postId=2091785" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Bloomberg</a>
Источник: Betty Laura Zapata / Bloomberg

#новости #revolut

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