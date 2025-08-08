Некоторые клиенты Revolut получили «напоминание о политике санкций» — банк предупредил о блокировке счетов за перевод средств из России

Это ещё раз напоминает, что «вклад в Казахстане» или «деньги на брокерском счёте на Кипре или в США» — это не источник дохода в Казахстане, на Кипре или в США, так как источник дохода — это то, откуда вы взяли деньги, то есть как и где вы заработали то, что положили на счёт.