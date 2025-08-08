Некоторые клиенты Revolut получили «напоминание о политике санкций» — банк предупредил о блокировке счетов за перевод средств из России

По мнению ряда экспертов, это также касается переводов через третьи страны.Источник: BloombergНекоторые клиенты Revolut с российскими паспортами получили уведомление о том, что «перевод средств из уполномоченных учреждений в России является незаконным». Нарушение правил приведёт к закрытию учётной записи, говорится в сообщении банка.Скриншот vc.ruУведомление также получили клиенты, которые не переводили средства из находящихся под санкциями российских банков, пишет финансовый советник Наталья Смирнова. По её словам, запрет в том числе касается переводов через третьи страны, платёжных агентов и криптовалюту.Это ещё раз напоминает, что «вклад в Казахстане» или «деньги на брокерском счёте на Кипре или в США» — это не источник дохода в Казахстане, на Кипре или в США, так как источник дохода — это то, откуда вы взяли деньги, то есть как и где вы заработали то, что положили на счёт.Наталья Смирнова, финансовый аналитикВ июне 2025 года The Bell писал, что «Сбер» через посредников осуществляет переводы в Европу по номеру карты — на счета Revolut и N26. В Revolut заявили изданию, что такие операции запрещены и могут привести к блокировке аккаунта.В июне 2023 года Revolut ужесточил требования к необходимым документам для проживающих в Европе россиян. Поддержка сервиса просила российских клиентов предоставить документы, позволяющие проживать в ЕС. Например, стандартную карточку вида на жительство или визу D сроком на 180 дней.#новости #revolut