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Полина Лааксо
Деньги

The Bell рассказал, что «Сбер» проводит переводы в Европу по номеру карты несмотря на санкции

С конвертацией в евро — и на счета как минимум двух европейских необанков.

  • Это британо-литовский Revolut и немецкий N26. The Bell успешно провёл две транзакции по курсу чуть больше 100 рублей за €1. Курс ЦБ с 25 по 27 июня 2025 года находился на отметке в 91 рубль.
  • В техподдержке «Сбера» одному из пользователей подтвердили, что такая услуга есть: переводы выполняются «через партнёров банка». Максимальная сумма операции — 500 тысяч рублей, а лимит на месяц — 3 млн рублей. Комиссия — 1% от перевода, но не больше 3000 рублей.
  • В нескольких случаях, о которых сообщило The Bell, отправитель видел, что переводит деньги напрямую на указанную карту. А вот получателям в Revolut они приходили от неизвестных людей. В двух выписках значился некий Икбол Мамадсафоев из Душанбе. В другом случае перевод пришёл из Ташкента.
  • При отправке денег в N26 отправителем значилась компания Qpayout. По словам The Bell, её упоминали как платёжного оператора на форуме о проблемах с выводом выигрышей в онлайн-казино.
Источник: The Bell
Источник: The Bell

Как объясняет схему участник финансового рынка

  • Банк отправляет рубли посреднику, например, в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане. Там перевод могут конвертировать в криптовалюту. А криптоплатёж уходит одному из провайдеров-партнёров, который и переводит деньги конечному получателю, объяснил собеседник The Bell на финансовом рынке.
  • Последний этап — это зачастую p2p-перевод с помощью карты «дропа»: того, кто предоставляет свои данные для проведения разных транзакций, в том числе незаконных. Так в схеме могут оказаться карты, через которые выводят деньги в казино или получают оплату за купленную в обменнике криптовалюту.

Что говорят в упомянутых банках

  • «Сбер» не ответил The Bell к моменту публикации. На странице про переводы по номеру карты за рубеж стран ЕС нет.
  • В Revolut сообщили изданию, что «такие транзакции запрещены платёжными системами, и вопросы об их маршрутизации следует направлять в соответствующие системы». Также предупредили: переводы могут заблокировать, а аккаунт заморозить и закрыть.
  • В N26 «постоянно отслеживают потенциальные схемы, которые могут быть использованы в обход действующих санкционных мер контроля». Если проверки выявят незаконную деятельность — её пресекут.

Что думают опрошенные изданием юристы

  • С 2022 года «Сбер» находится под блокирующими санкциями ЕC. В этом случае банк «по факту ничего не нарушает», так как работает через финтех-посредников.
  • Но ситуацию смогут признать нарушением санкционного режима, если установят, что «по всей этой цепочке "Сбер" или иной любой санкционный объект получил материальную выгоду, даже в размере одного евроцента».

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