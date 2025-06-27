The Bell рассказал, что «Сбер» проводит переводы в Европу по номеру карты несмотря на санкции

С конвертацией в евро — и на счета как минимум двух европейских необанков.Это британо-литовский Revolut и немецкий N26. The Bell успешно провёл две транзакции по курсу чуть больше 100 рублей за €1. Курс ЦБ с 25 по 27 июня 2025 года находился на отметке в 91 рубль.В техподдержке «Сбера» одному из пользователей подтвердили, что такая услуга есть: переводы выполняются «через партнёров банка». Максимальная сумма операции — 500 тысяч рублей, а лимит на месяц — 3 млн рублей. Комиссия — 1% от перевода, но не больше 3000 рублей.В нескольких случаях, о которых сообщило The Bell, отправитель видел, что переводит деньги напрямую на указанную карту. А вот получателям в Revolut они приходили от неизвестных людей. В двух выписках значился некий Икбол Мамадсафоев из Душанбе. В другом случае перевод пришёл из Ташкента.При отправке денег в N26 отправителем значилась компания Qpayout. По словам The Bell, её упоминали как платёжного оператора на форуме о проблемах с выводом выигрышей в онлайн-казино.Источник: The BellКак объясняет схему участник финансового рынкаБанк отправляет рубли посреднику, например, в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане. Там перевод могут конвертировать в криптовалюту. А криптоплатёж уходит одному из провайдеров-партнёров, который и переводит деньги конечному получателю, объяснил собеседник The Bell на финансовом рынке.Последний этап — это зачастую p2p-перевод с помощью карты «дропа»: того, кто предоставляет свои данные для проведения разных транзакций, в том числе незаконных. Так в схеме могут оказаться карты, через которые выводят деньги в казино или получают оплату за купленную в обменнике криптовалюту.Что говорят в упомянутых банках«Сбер» не ответил The Bell к моменту публикации. На странице про переводы по номеру карты за рубеж стран ЕС нет.В Revolut сообщили изданию, что «такие транзакции запрещены платёжными системами, и вопросы об их маршрутизации следует направлять в соответствующие системы». Также предупредили: переводы могут заблокировать, а аккаунт заморозить и закрыть.В N26 «постоянно отслеживают потенциальные схемы, которые могут быть использованы в обход действующих санкционных мер контроля». Если проверки выявят незаконную деятельность — её пресекут.Что думают опрошенные изданием юристыС 2022 года «Сбер» находится под блокирующими санкциями ЕC. В этом случае банк «по факту ничего не нарушает», так как работает через финтех-посредников.Но ситуацию смогут признать нарушением санкционного режима, если установят, что «по всей этой цепочке "Сбер" или иной любой санкционный объект получил материальную выгоду, даже в размере одного евроцента».#новости