Freedom Holding ведёт переговоры о покупке турецкого банка TurkishBank — Bloomberg

Окончательного решения нет, говорят источники агентства.Источник фото: ТАССВо Freedom Holding сообщили Bloomberg, что заинтересованы в развитии бизнеса в Турции, в том числе в сегменте цифрового банкинга, но раскрывать названия банков и детали переговоров не готовы. То же компания сказала Forbes Kazakhstan.В TurkishBank отказались от комментариев, но предупредили, что планируют «выпустить заявление» 1 декабря 2025 года. Издание напомнило, что любая сделка должна будет получить одобрение турецких регуляторов.Финансовую группу Freedom Holding основал Тимур Турлов. Она зарегистрирована в США и базируется в Казахстане. У неё также есть офисы в Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Армении, Германии, Греции, Испании и на Кипре.Турлову принадлежит около 70%. В 2025 году он поднялся с пятого на второе место в рейтинге самых богатых предпринимателей Казахстана по версии Forbes Kazakhstan.За шесть лет на Nasdaq стоимость акций Freedom Holding выросла с $14,4 за штуку в 2019 году до $190,2 в августе 2025 года. На закрытии торгов 28 ноября они стоили по $131,9 за бумагу, а рыночная капитализация группы превышала $8 млрд.В октябре 2022 года компания продала все финансовые активы в России. Турлов объяснял: держать российский бизнес нельзя из-за запрета на инвестиции в Россию для резидентов США, а также ограничений на сделки с «недружественными» нерезидентами. Продажа позволила российской части продолжить работу.