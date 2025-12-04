Популярное
Данила Бычков
Инвестиции

Глава OpenAI Сэм Альтман вёл переговоры о покупке аэрокосмического стартапа для создания «конкурента SpaceX» — WSJ

Компания была готова инвестировать «миллиарды долларов».

Источник: Fortune
  • Альтман рассматривал партнёрство или покупку компании, занимающейся разработкой ракет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Летом и осенью 2025 года глава OpenAI якобы вёл переговоры со стартапом Stoke Space, который основали бывшие сотрудники Blue Origin. Он разрабатывает многоразовую ракету Nova.
  • OpenAI была готова инвестировать в компанию «миллиарды долларов» в несколько этапов, чтобы в итоге получить контрольный пакет. По словам источников, на данный момент переговоры не ведутся.
  • Альтмана интересует перспектива создания дата-центров в космосе, отмечает WSJ. Он считает, что спрос на вычислительные ресурсы и экологические последствия могут сделать космос более подходящим вариантом для строительства в будущем. О планах по созданию центров обработки данных на околоземной орбите также рассказывала Google.
  • Предполагаемое сотрудничество с Stoke Space могло бы ещё больше усилить соперничество Альтмана с главой SpaceX Илоном Маском, подчёркивает WSJ. В августе 2025 года Альтман запустил стартап Merge Labs, который займётся интерфейсами для связи мозга и компьютера. Его называют потенциальным конкурентом Neuralink Маска.

#новости #openai

