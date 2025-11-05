Google рассказала о планах по созданию центров обработки данных на околоземной орбите

Похожий проект прорабатывает Nvidia. Фото Unslpash Google разрабатывает исследовательский проект, который предполагает доставку ИИ-чипов на низкую околоземную орбиту с помощью ракет. Так компания рассчитывает решить проблему нехватки энергии, с которой сталкиваются дата-центры на Земле. Об этом она рассказала в блоге.Компания планирует в 2027 году запустить два испытательных спутника с солнечными панелями, каждый из которых будет включать по четыре процессора. Они смогут непрерывно использовать солнечную энергию для работы и получать в восемь раз больше энергии, чем от солнечных панелей на Земле.Спутники будут находиться на расстоянии сотен метров друг от друга, чтобы добиться высокой пропускной способности по беспроводной сети. Это позволит им работать согласованно, подобно чипам в наземных центрах обработки данных (ЦОД), которые соединены проводами.В ходе испытаний компания также хочет выяснить, как долго чипы прослужат в космосе, где они будут подвергаться гораздо более сильному излучению, чем на Земле. Инженеры Google провели эксперимент в лаборатории, облучая процессоры с помощью ускорителя частиц, и назвали результаты «хорошими».В октябре 2025 года Nvidia рассказала о партнёрстве со стартапом Starcloud и проекте по запуску на орбиту спутников с чипами H100. Компания планирует построить в космосе аналог традиционного ЦОД с модульными контейнерами, заполненными серверными стойками, поясняет Semafor.Видео Nvidia Google хочет использовать более простой подход — запускать группы небольших спутников и соединять их по беспроводной сети. Это позволит избежать транспортировки больших и громоздких серверных стоек на ракетах.Пока запуск оборудования в космос обходится «слишком дорого», признают в компании. Сейчас стоимость доставки 1 кг груза на ракете SpaceX Falcon Heavy составляет $1500. Но к 2035 году она может снизиться примерно до $200, что сделает космические дата-центры сопоставимыми с наземным по стоимости эксплуатации с учётом затрат на электроэнергию.#новости #google