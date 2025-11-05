Популярное
Артур Томилко
Будущее

Google рассказала о планах по созданию центров обработки данных на околоземной орбите

Похожий проект прорабатывает Nvidia.

Фото Unslpash 
Фото Unslpash 
  • Google разрабатывает исследовательский проект, который предполагает доставку ИИ-чипов на низкую околоземную орбиту с помощью ракет. Так компания рассчитывает решить проблему нехватки энергии, с которой сталкиваются дата-центры на Земле. Об этом она рассказала в блоге.
  • Компания планирует в 2027 году запустить два испытательных спутника с солнечными панелями, каждый из которых будет включать по четыре процессора. Они смогут непрерывно использовать солнечную энергию для работы и получать в восемь раз больше энергии, чем от солнечных панелей на Земле.
  • Спутники будут находиться на расстоянии сотен метров друг от друга, чтобы добиться высокой пропускной способности по беспроводной сети. Это позволит им работать согласованно, подобно чипам в наземных центрах обработки данных (ЦОД), которые соединены проводами.
  • В ходе испытаний компания также хочет выяснить, как долго чипы прослужат в космосе, где они будут подвергаться гораздо более сильному излучению, чем на Земле. Инженеры Google провели эксперимент в лаборатории, облучая процессоры с помощью ускорителя частиц, и назвали результаты «хорошими».
  • В октябре 2025 года Nvidia рассказала о партнёрстве со стартапом Starcloud и проекте по запуску на орбиту спутников с чипами H100. Компания планирует построить в космосе аналог традиционного ЦОД с модульными контейнерами, заполненными серверными стойками, поясняет Semafor.
Видео Nvidia 
  • Google хочет использовать более простой подход — запускать группы небольших спутников и соединять их по беспроводной сети. Это позволит избежать транспортировки больших и громоздких серверных стоек на ракетах.
  • Пока запуск оборудования в космос обходится «слишком дорого», признают в компании. Сейчас стоимость доставки 1 кг груза на ракете SpaceX Falcon Heavy составляет $1500. Но к 2035 году она может снизиться примерно до $200, что сделает космические дата-центры сопоставимыми с наземным по стоимости эксплуатации с учётом затрат на электроэнергию.

#новости #google

