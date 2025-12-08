IBM готовится купить стартап Confluent за $11 млрд — WSJ

Для компании эта сделка может стать крупнейшей за последнее время. Источник: BloombergПереговоры находятся на продвинутой стадии, закрыть сделку могут в «ближайшие дни», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. IBM заплатит за Confluent около $11 млрд.Confluent разрабатывает технологии, которые позволяют управлять потоками данных в реальном времени, — они лежат в основе работы ИИ-моделей. Спрос на продукты компании вырос на фоне «бума ИИ», отмечает издание. Рыночная капитализация стартапа составляет примерно $8 млрд. Сделка по покупке Confluent может стать для IBM крупнейшей с начала 2025 года — компания пытается «перестроить» свой бизнес вокруг искусственного интеллекта, подчёркивает WSJ. В феврале 2025 года компания купила поставщика облачного ПО HashiCorp за $6,4 млрд.#новости #ibm