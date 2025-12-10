Стартап Unconventional AI, разрабатывающий «энергоэффективный» компьютер для ИИ, привлёк $475 млн при оценке в $4,5 млрд

Его основал бывший глава направления ИИ в Databricks Навин Рао. Раунд возглавили Andreessen Horowitz и Lightspeed Ventures, также в нём принял участие основатель Amazon Джефф Безос, пишет TechCrunch. По словам Рао, это только первая часть инвестраунда, а его объём может достичь $1 млрд.Unconventional AI занимается разработкой «энергоэффективного» компьютера для ИИ, «вдохновлённого биологией». Живые организмы ограничены энергией, но используют её «достаточно эффективно» — человеческий мозг выполняет «колоссальный» объём работы, используя всего 20 Вт энергии, подчёркивает Рао.Стартап делает ставку на аналоговые носители, а не на современные цифровые чипы, отмечает Bloomberg. В ближайшие годы Unconventional AI займётся проведением испытаний и работой над прототипом устройства. #новости