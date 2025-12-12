Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Маркетплейсы
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Инвестиции

Основатель Freedom Holding Тимур Турлов купит казахстанского оператора «Транстелеком»

Детали сделки неизвестны.

  • Структура Турлова договорилась о покупке «Транстелекома», пишет издание «Курсив». В пресс-службе предпринимателя заявили, что стороны «достигли согласия по ключевым параметрам сделки и переходят к этапу получения государственных регуляторных одобрений».
  • До этого акционеры «Транстелекома» утвердили обновлённый состав совета директоров. Решение также связано с подготовкой к сделке, пояснили представители Турлова.
  • «Транстелеком» — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана, отмечает «Курсив». Она работает с 1999 года и предоставляет услуги связи и облачные сервисы для граждан, компаний и госорганов.
  • В марте 2024 года Freedom Holding купила у «Транстелекома» семь центров обработки данных. Сумма сделки, по данным Forbes.kz, составила около 9 млрд рублей.

#новости #freedomholding

2
21 комментарий