Основатель Freedom Holding Тимур Турлов купит казахстанского оператора «Транстелеком»

Детали сделки неизвестны.Структура Турлова договорилась о покупке «Транстелекома», пишет издание «Курсив». В пресс-службе предпринимателя заявили, что стороны «достигли согласия по ключевым параметрам сделки и переходят к этапу получения государственных регуляторных одобрений».До этого акционеры «Транстелекома» утвердили обновлённый состав совета директоров. Решение также связано с подготовкой к сделке, пояснили представители Турлова.«Транстелеком» — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана, отмечает «Курсив». Она работает с 1999 года и предоставляет услуги связи и облачные сервисы для граждан, компаний и госорганов. В марте 2024 года Freedom Holding купила у «Транстелекома» семь центров обработки данных. Сумма сделки, по данным Forbes.kz, составила около 9 млрд рублей.#новости #freedomholding