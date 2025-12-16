Notion предложил сотрудникам продать часть акций при оценке компании в $11 млрд — Forbes

Покупателями выступят Sequoia, Index Ventures и GIC, а объём сделки составит примерно $300 млн.Фото Unsplash Разработчик платформы для работы с заметками, таблицами и управления проектами сообщил сотрудникам о тендере на продажу акций при оценке компании в $11 млрд, рассказали осведомлённые источники американского Forbes. По их словам, сделка может стать частью серии «быстрых» раундов финансирования в рамках подготовки к возможному IPO.Акции купят Sequoia Capital, Index Ventures и сингапурский государственный инвестиционный фонд GIC, сообщили собеседники. Сумма сделки составит около $300 млн.В начале декабря 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники писало, что компания рассчитывает на оценку в $12 млрд. Последний раунд выкупа акций Notion проводила в 2022 году по оценке в $10 млрд.По данным Forbes, годовая выручка Notion составляет около $600 млн, половина этой суммы приходится на продукты с ИИ. В компании работает около 1000 сотрудников, а в число её клиентов входят OpenAI и Cursor.Данила БычковСервисы20 авгNotion добавил офлайн-режим — он доступен в приложении и десктопной версии Сервис можно использовать без подключения к интернету.#новости #notion