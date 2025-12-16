Разработчик лидаров для беспилотных автомобилей Luminar подал заявление о банкротстве

Компания вышла на биржу в 2020 году, на пике её капитализация достигала $13 млрд.Фото Bloomberg Luminar подала заявление в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу, пишет TechCrunch. Компания утверждает, что её активы составляют от $100 млн до $500 млн, а обязательства — от $500 млн до $1 млрд.В рамках банкротства она планирует продать свой бизнес по производству лидаров и дочернюю компанию по выпуску полупроводников, а затем прекратить деятельность. За 2025 год компания лишилась генерального и финансового директоров, потеряла крупнейшего клиента — Volvo, допустила дефолт по некоторым кредитам, столкнулась с расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также дважды сокращала персонал — последний раз на 25%.Основатель и бывший глава Luminar после ухода из компании запустил новый проект — Russell AI Labs. Он также планирует подать заявку на приобретение активов Luminar в ходе банкротства.Luminar в 2020 году вышла на биржу через слияние со SPAC-компанией Gores Metropoulos при оценке в $3,4 млрд. На пике её капитализация достигала $13 млрд, но на конец 2025 года она составляет около $27,5 млн. #новости #luminar