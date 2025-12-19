ЦБ выдал «Ozon Банку» лицензию на брокерскую деятельность

В 2026 году банк планирует запустить инвестиционные инструменты для розничных инвесторов. Об этом говорится на сайте регулятора. Статус брокера позволит банку официально совершать операции с ценными бумагами по поручению клиентов.О планах развивать инвестиционное направление в Ozon рассказали в октябре 2025 года: компания собирается предлагать клиентам вкладываться в паевые инвестфонды (ПИФ) и цифровые финансовые активы (ЦФА) в 2026 году.В конце июля 2025 года Ozon также зарегистрировал управляющую компанию «Озон Управление активами». Она тоже получила брокерскую лицензию. По мере развития брокера будут появляться другие инвестиционные сервисы, говорили в компании. В первую очередь запустят продукты для розничных инвесторов, но Ozon рассматривает решения и для юрлиц. #новости #ozonбанк