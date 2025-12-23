Alphabet договорилась о покупке поставщика чистой энергии Intersect Power за $4,75 млрд

Сделка поможет покрыть потребности дата-центров Google в электричестве. Сделка будет полностью оплачена деньгами, её планируют закрыть в первой половине 2026 года пишет Bloomberg. Alphabet также возьмёт на себя долговые обязательства Intersect Power.Стратегическая цель приобретения — ускорить строительство новых дата-центров, а также покрыть энергетические потребности существующих, заявил глава Google Сундар Пичаи.Команда Intersect Power сохранит независимость, но будет «тесно сотрудничать» с инженерами Google, в частности, в рамках проекта по строительству дата-центра в округе Хаскелл, Техас.Intersect Power — американская энергетическая компания, которая занимается строительством солнечных и ветряных электростанций, а также накопителей энергииВ 2024 году Google приобрела миноритарную долю в Intersect Power, а также договорилась о строительстве крупных электростанций рядом со своими центрами обработки данных.Данила БычковИнвестиции10 декСтартап по добыче геотермальной энергии Fervo привлёк $462 млн — в число инвесторов вошла Google Интерес к компании связан с растущим спросом на электричество для дата-центров, отмечает Bloomberg.#новости #google