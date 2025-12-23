Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Путешествия
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Инвестиции

Alphabet договорилась о покупке поставщика чистой энергии Intersect Power за $4,75 млрд

Сделка поможет покрыть потребности дата-центров Google в электричестве.

  • Сделка будет полностью оплачена деньгами, её планируют закрыть в первой половине 2026 года пишет Bloomberg. Alphabet также возьмёт на себя долговые обязательства Intersect Power.
  • Стратегическая цель приобретения — ускорить строительство новых дата-центров, а также покрыть энергетические потребности существующих, заявил глава Google Сундар Пичаи.
  • Команда Intersect Power сохранит независимость, но будет «тесно сотрудничать» с инженерами Google, в частности, в рамках проекта по строительству дата-центра в округе Хаскелл, Техас.
  • Intersect Power — американская энергетическая компания, которая занимается строительством солнечных и ветряных электростанций, а также накопителей энергии
  • В 2024 году Google приобрела миноритарную долю в Intersect Power, а также договорилась о строительстве крупных электростанций рядом со своими центрами обработки данных.
Данила Бычков
Инвестиции
Стартап по добыче геотермальной энергии Fervo привлёк $462 млн — в число инвесторов вошла Google

Интерес к компании связан с растущим спросом на электричество для дата-центров, отмечает Bloomberg.

Источник: Fervo Energy

#новости #google

7
17 комментариев