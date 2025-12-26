Популярное
Артур Томилко
Инвестиции

Китай запустил три венчурных фонда для инвестиций в стартапы — объём каждого превысит 50 млрд юаней

Приоритетные направления — полупроводники, квантовые технологии, биомедицина и космос.

  • О запуске фондов сообщили государственные китайские СМИ, передаёт Reuters. Власти утвердили планы по привлечению капитала, но его источники не уточняют.
  • Объём каждого из трёх фондов составит больше 50 млрд юаней (около $7,14 млрд или 553,5 млрд рублей). Деньги планируют вкладывать в стартапы на ранних стадиях — оценка компании не должна превышать 500 млн юаней. Размер инвестиций — до 50 млн юаней.
  • В числе приоритетных направлений — разработка чипов, квантовые технологии, интерфейсы мозг-компьютер, биомедицина, космос и другие аппаратные технологии.
  • Проекты, связанные с разработкой интернет-сервисов и других онлайн-продуктов, финансировать не планируют.
Таня Боброва
Будущее
В Китае предупредили о возможном риске появления «пузыря» на рынке человекоподобных роботов

В стране свыше 150 производителей таких устройств, и их количество только растёт.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.globaltimes.cn%2Fpage%2F202412%2F1325421.shtml&postId=2620671" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Agibot / Global Times</a>

#новости #китай

1
18 комментариев