Китай запустил три венчурных фонда для инвестиций в стартапы — объём каждого превысит 50 млрд юаней

Приоритетные направления — полупроводники, квантовые технологии, биомедицина и космос. О запуске фондов сообщили государственные китайские СМИ, передаёт Reuters. Власти утвердили планы по привлечению капитала, но его источники не уточняют.Объём каждого из трёх фондов составит больше 50 млрд юаней (около $7,14 млрд или 553,5 млрд рублей). Деньги планируют вкладывать в стартапы на ранних стадиях — оценка компании не должна превышать 500 млн юаней. Размер инвестиций — до 50 млн юаней.В числе приоритетных направлений — разработка чипов, квантовые технологии, интерфейсы мозг-компьютер, биомедицина, космос и другие аппаратные технологии.Проекты, связанные с разработкой интернет-сервисов и других онлайн-продуктов, финансировать не планируют.