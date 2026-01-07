Discord подал конфиденциальную заявку на проведение IPO в США — Bloomberg

Но подробных планов сервис не раскрывает. О том, что Discord подал заявку на проведение IPO, рассказали источники Bloomberg. По их словам, окончательного решения о выходе на биржу в компании пока не приняли.В Discord заявили, что продолжают работу над «построением устойчивого бизнеса», но информацию агентства комментировать не стали.В марте 2025 года FT узнала, что Discord начал переговоры о проведении IPO c банками Goldman Sachs и JPMorgan.Компания рассматривала выход на биржу ещё в 2021 году, но отказалась от планов из-за «политической и рыночной неопределённости». Тогда источники Bloomberg рассказали, что Discord отказался от предложения Microsoft о поглощении за $12 млрд. Последний раз сервис привлекал инвестиции в сентябре 2021 года. Тогда несколько инвесторов вложили в компанию $500 млн при оценке в $15 млрд. #новости #discord