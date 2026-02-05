Отчёт Alphabet за 2025 год: выручка впервые превысила $400 млрд, чистая прибыль выросла на 24% год к году — до $132,1 млрд

Компания запланировала «значительное» увеличение расходов на ИИ в 2026 году. Источник: BloombergВыручка материнской компании Google в четвёртом квартале 2025 года составила $113,8 млрд против ожидаемых $111,4 млрд по оценкам аналитиков, пишет CNBC. Этот показатель вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Выручка компании за 2025 год впервые превысила $400 млрд, рост год к году составил 15%.Чистая квартальная прибыль увеличилась на 30% год к году и достигла отметки в $34,4 млрд. Чистая прибыль за 2025-й составила $132,1 млрд, рост по сравнению с 2024 годом — 24%. Выручка Google Cloud выросла на 48% по сравнению с 2024 годом — до $17,6 млрд. Аналитики прогнозировали выручку облачного подразделения Google на уровне $16,1 млрд.Выручка от рекламы в четвёртом квартале 2025 года составила $82,2 млрд, увеличившись на 13% год к году. При этом рекламная выручка на YouTube увеличилась на 9% — до $11,4, но оказалась ниже прогнозов аналитиков ($11,8 млрд).Компания запланировала увеличение капитальных расходов в 2026 году и спрогнозировала их в диапазоне от $175 млрд до $185 млрд. Верхняя граница прогноза больше чем вдвое превышает расходы Alphabet в 2025 году, отмечает CNBC.Гендиректор компании Сундар Пичаи заверил инвесторов, что эти траты необходимы, потому что «инвестиции в ИИ обеспечивают рост по всем направлениям». Он также отметил, что количество активных месячных пользователей Google Gemini превысило 750 млн человек по сравнению с 650 млн пользователей в третьем квартале 2025-го.Акции Alphabet упали на 2,1% к закрытию торгов 4 февраля 2026 года. На постмаркете стоимость бумаг снизилась ещё на 1,5%, до $328 за штуку.#новости #alphabet #google