Маркетплейс цветов и подарков Flowwow ведёт переговоры о продаже российского бизнеса «Яндексу» — Forbes

Сделку планируют закрыть в апреле 2026 года, сервис станет частью «Яндекс Еды». Источник «РИА Новости» О планах компаний рассказали осведомлённые источники Forbes. По их словам, сделка проходит аудит, а затем должна быть согласована с ФАС. Финальная сумма обсуждается. Опрошенные изданием эксперты оценивают российский бизнес Flowwow в 5-8 млрд рублей.Информацию о готовящейся сделке также подтвердили собеседники РБК. По словам одного из них, Flowwow намерен поделить бизнес на российскую и иностранную части.В самой компании изданию заявили, что «рассматривают инвестиционные возможности», но детали переговоров с «Яндексом» комментировать не стали.В 2021-2022 годах Flowwow уже вёл с «Яндексом» переговоры о продаже, но тогда сделка сорвалась, отмечает Forbes. Снова искать покупателя компания начала в 2025-м, сообщил один из источников издания.Маркетплейс Flowwow в 2014 году основали предприниматели Вячеслав Богдан и Андрей Макеев и программист Артём Гамбицкий. К 2020-му на платформе было около 5000 продавцов, а ее оборот превысил 1 млрд рублей. В 2024 году Богдан рассказывал, что компания работает почти в 30 странах, в том числе в ОАЭ, Испании, Бразилии, Сербии и других.Выручка ООО «Флаувау» по итогам 2024 года составила 4,2 млрд рублей, чистый убыток — 6,5 млн рублей, следует из данных «Контур Фокуса». Результатами за 2025 год компания не поделилась.Полина ЛааксоРитейл2 феврМаркетплейс цветов и подарков Flowwow перейдёт на русифицированное название «Флаувау» Общий ребрендинг компания начала ещё в 2024 году.#новости #яндекс #flowwow