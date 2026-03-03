Стартап выходцев из России Plurio, разрабатывающий ИИ-агента для маркетологов, привлёк $3,5 млн

Деньги пойдут на ускорение запуска продукта. Источник: AdweekИнвестраунд возглавили фонды Altair, Yellow Rocks и DVC, пишет TFN. Финансирование должно помочь Plurio запустить автономного ИИ-агента для perfomance-маркетинга.Plurio анализирует данные о рекламе, выручке и CRM и может подключаться к уже существующим в компании инструментам аналитики.В пилотных проектах платформа анализировала и корректировала рекламные расходы на $20 млн за четыре месяца. По собственным данным компании, это обеспечило «двукратный рост продаж и снижение стоимости привлечения клиентов более чем на 20%».Plurio основали в 2023 году выпускники МГУ Сева Устинов и Кирилл Касимский. Стартап базируется в Сан-Франциско.#новости