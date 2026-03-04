Accenture купит за $1,2 млрд Ookla — владельца Speedtest и Downdetector

Сделку планируют закрыть «в ближайшие месяцы».Источник: telecoms.comАмериканская медиа- и интернет-компания Ziff Davis договорилась продать своё подразделение Connectivity, куда входит Ookla, компании Accenture за $1,2 млрд.Ookla принадлежат сервис для отслеживания сбоев Downdetector, сервис для проверки скорости интернета Speedtest, сервис для проверки качества мобильной связи RootMetrics и разработчик решений для беспроводных сетей Ekahau. По словам Accenture, интеграция продуктов Ookla поможет её клиентам — поставщикам услуг связи и другим компаниям, оптимизировать сети Wi-Fi и 5G.Сделку планируют закрыть «в ближайшие месяцы» после получения необходимых одобрений. До тех пор подразделением Connectivity продолжит управлять Ziff Davis.Ookla основана в 2006 году. Ziff Davis купила её в 2014-м, пишет Ars Technica. По словам издания, в 2025 году выручка Ookla составила $230,7 млн, чистая прибыль — $76,1 млн. Представитель Accenture сказал изданию, что компания не планирует менять работу Ookla.#новости #ookla