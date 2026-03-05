Владелец Нью-Йоркской биржи объявил об инвестициях в криптобиржу OKX при оценке компании в $25 млрд

Детали сделки не раскрыли.Intercontinental Exchange, которая владеет Нью-Йоркской биржей, объявила о стратегическом партнёрстве и инвестициях в OKX. Компания получит миноритарную долю и место в совете директоров криптобиржи.В рамках партнёрства OKX предоставит доступ к спотовым ценам криптовалют, а Intercontinental Exchange запустит регулируемые в США фьючерсные контракты, привязанные к ним.При условии одобрения регуляторов, OKX позволит своим пользователям торговать деривативами и токенизированными акциями, котирующимися на Нью-Йоркской бирже, добавляет Fortune. По словам издания, их планируют добавить во второй половине 2026 года.На фоне инвестиций курс нативного токена биржи OKB рос на 38%, до почти $107, отмечает Decrypt. На 23:40 мск курс составляет $93,31 за токен, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.#новости