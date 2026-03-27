Акции Microsoft с начала 2026 года упали на 24% — это может стать крупнейшим падением бумаг компании за квартал с 2008-го

Это худший результат с начала первого квартала среди семи крупнейших ИТ-компаний США, отмечает Bloomberg.Источник: BloombergНа 21:35 мск 27 марта 2026 года акции Microsoft снижаются на 1,9% — до $359 за штуку. По словам Bloomberg, с начала первого квартала 2026 года стоимость акций упала на 24,33% — это может стать самым большим снижением бумаг компании с четвёртого квартала 2008 года (-27,16%).Это самый слабый квартальный показатель среди семи крупнейших ИТ-компаний в США, отмечает издание. Индекс Bloomberg Magnificent 7, который отслеживает их бумаги, снизился на 14% за этот период.Хотя на Уолл-стрит всё ещё оптимистично настроены относительно перспектив Microsoft в ИИ-гонке, компании приходится не отставать от конкурентов, указывает агентство. В 2026 финансовом году, который завершится в конце июня, капитальные затраты разработчика достигнут $146 млрд — это примерно на 66% больше год к году.Инвесторы же всё чаще скептически относятся к подобным расходам — особенно, если компании не поддерживают темпы роста. Облачное подразделение Microsoft Azure показало рост квартальной выручки на 38% — «едва оправдав прогнозы аналитиков», а Microsoft Copilot не встретил массовой поддержки пользователей.