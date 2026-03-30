Стартап Starcloud, планирующий строить дата-центры в космосе, привлёк $170 млн и стал «единорогом» — его оценка составила $1,1 млрд

Деньги потратят на разработку спутников нового поколения и расширение производства. Источник: NvidiaРаунд, который возглавили Benchmark и EQT Ventures, подчеркнул рост интереса инвесторов к космической вычислительной инфраструктуре, пишет Reuters. Подобные проекты помогут снизить нагрузку на обычные дата-центры и энергетические системы, предлагая доступ к солнечной энергии на околоземной орбите.Starcloud планирует создать группировку из 88 тысяч спутников. Привлечённые деньги стартап использует для разработки нового поколения космических аппаратов с дата-центрами, расширения производства и заключения контрактов на запуски в будущем.В ноябре 2025 года компания впервые запустила на орбиту спутник с чипами H100 от Nvidia. «Позже» в 2026 году стартап планирует запустить в космос более мощную модель, Starcloud 2, с чипом Nvidia Blackwell и серверным модулем Amazon Web Services.Гендиректор Starcloud Филип Джонстон признаёт, что технология не сможет стать конкурентоспособной по стоимости до тех пор, пока космический аппарат Starship от SpaceX не начнёт совершать регулярные полёты и доставлять грузы на орбиту. Он ожидает, что это произойдёт в 2028-2029 годах.Starcloud основали в Калифорнии в 2024 году. С момента запуска стартап в общем привлёк $200 млн.Михаил ДудченкоБудущее07.12.2025