Данила Бычков
Инвестиции

Стартап Starcloud, планирующий строить дата-центры в космосе, привлёк $170 млн и стал «единорогом» — его оценка составила $1,1 млрд

Деньги потратят на разработку спутников нового поколения и расширение производства.

Источник: Nvidia
  • Раунд, который возглавили Benchmark и EQT Ventures, подчеркнул рост интереса инвесторов к космической вычислительной инфраструктуре, пишет Reuters. Подобные проекты помогут снизить нагрузку на обычные дата-центры и энергетические системы, предлагая доступ к солнечной энергии на околоземной орбите.
  • Starcloud планирует создать группировку из 88 тысяч спутников. Привлечённые деньги стартап использует для разработки нового поколения космических аппаратов с дата-центрами, расширения производства и заключения контрактов на запуски в будущем.
  • В ноябре 2025 года компания впервые запустила на орбиту спутник с чипами H100 от Nvidia. «Позже» в 2026 году стартап планирует запустить в космос более мощную модель, Starcloud 2, с чипом Nvidia Blackwell и серверным модулем Amazon Web Services.
  • Гендиректор Starcloud Филип Джонстон признаёт, что технология не сможет стать конкурентоспособной по стоимости до тех пор, пока космический аппарат Starship от SpaceX не начнёт совершать регулярные полёты и доставлять грузы на орбиту. Он ожидает, что это произойдёт в 2028-2029 годах.
  • Starcloud основали в Калифорнии в 2024 году. С момента запуска стартап в общем привлёк $200 млн.
Михаил Дудченко
Будущее
Много солнца и никаких городских протестов: помогут ли орбитальные дата-центры решить нехватку мощностей для ИИ на Земле

Космос не зарегулирован — это плюс. Но запустить там дата-центр гораздо дороже, а перспективы окупаемости при этом туманны.

Много солнца и никаких городских протестов: помогут ли орбитальные дата-центры решить нехватку мощностей для ИИ на Земле

