Сервис рынков предсказаний Polymarket запланировал привлечь до $400 млн при оценке в $15 млрд — The Information

В последнем раунде в марте 2026 года компания привлекла $600 млн.Источник: The AtlanticПлатформа ведёт переговоры о привлечении около $400 млн при оценке в $15 млрд, пишет The Information со ссылкой на источники. В раунде примет участие владелец Нью-Йоркской биржи — Intercontinental Exchange.Последняя уже инвестировала в платформу $600 млн в марте 2026 года. Теперь Polymarket хочет привлечь дополнительных инвесторов помимо Intercontinental Exchange, отмечает издание. По итогам раунда общий объём финансирования может достичь $1 млрд.Интерес инвесторов к рынкам предсказаний растёт на фоне роста активных пользователей и объёма ставок, пишет Reuters. Polymarket, Kalshi и другие сервисы перестают быть превращаются из «нишевых» криптопроектов в быстрорастущий сегмент.При этом инвестиции в криптостартапы сокращаются. В первом квартале 2026 го их объём упал на 16% год к году.Таня БоброваДеньги21 феврГэмблинг или будущее: это рынки предсказаний, где ставят на всё — от экономических новостей до пришествия Христа и трафика на камерах CCTV Как они работают и чем отличаются от казино.#новости #polymarket