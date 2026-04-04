Полина Лааксо
Инвестиции

Венчурные инвестиции в криптостартапы упали по итогам первого квартала 2026-го на 16% год к году

Аналитики JPMorgan указали на общий спад вливаний в крипторынок.

Источник фото: Le Monde
  • В первом квартале 2026 года криптостартапы привлекли от венчурных инвесторов около $5 млрд, подсчитало DL News. Внимание на публикацию обратил Forklog.
  • Больше всего получили сервисы рынков предсказаний, которые издание относит к криптопроектам и называет «доминирующей силой».
  • В децентрализованную платформу Polymarket вложился владелец Нью-Йоркской биржи, Intercontinental Exchange — его инвестиции составили $600 млн. Централизованный сервис Kalshi, по данным собеседника Bloomberg, привлёк больше $1 млрд при оценке в $22 млрд.
Динамика инвестиций. Источник графика: DefiLlama
  • Год назад крипторынок оживился на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Он заявлял, что страна должна стать криптостолицей и биткоин-супердержавой и обзавестись «стратегическим биткоин-резервом».
  • В день его инаугурации пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) покинул Гэри Генслер, который говорил, что рынок «кишит» аферистами. После SEC закрыла расследования против криптоотдела Robinhood, биржи Gemini, NFT-маркетплейса OpenSea, а также платформы Uniswap и биржи Coinbase.
  • На место Генслера назначили Пола Аткинса, бывшего комиссара SEC с долей в криптовалютной инвестфирме. Он говорил, что при нём комиссия выработает «рациональный, цельный и системный подход» к регулированию рынка цифровых активов.
  • Потом рынок переживал неоднократные просадки. Сначала из-за решения президента развернуть «торговую войну» с Канадой, КНР и Мексикой. Позже — из-за указа о повышении пошлин на товары из 185 стран и регионов. В конце 2025-го столкнулся с крупнейшей в истории ликвидации позиций — тоже на фоне заявлений Трампа.
  • В апреле 2026-го аналитики JPMorgan указали на резкое снижение притока капитала в криптоактивы в первом квартале, несмотря на позитивные прогнозы. По их оценкам, совокупные вложения за три месяца составили около $11 млрд — это примерно в три раза меньше прошлогоднего показателя. Если динамика сохранится, «поступления» за весь год составят около $44 млрд против $130 млрд в 2025 году.
