Сенат США утвердил назначение криптосторонника Пола Аткинса на должность главы SEC

До 5 июня 2026 года.«За» проголосовали 52 республиканца. «Против» — 44 демократа. Аткинс вступит в должность руководителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) после присяги.Аткинс. Источник фото: MoniifyПо образованию Аткинс юрист. С 2002-го по 2008 год занимал в Комиссии должность комиссара. В 2009-м основал консалтинг Patomak Global Partners, специализирующийся на комплаенсе и управлении рисками. С 2017-го по 2024 год был сопредседателем группы криптолоббистов Token Alliance.До него ведомством руководил Гэри Генслер — он оставил пост 20 января 2025 года, в день инаугурации президента США Дональда Трампа. В криптоотрасли считали, что тот враждебно настроен по отношению к цифровым валютам, но Генслер этого и не скрывал. Говорил, что индустрия «кишит» мошенниками и аферистами.По данным SEC на ноябрь 2024 года, за последний финансовый год 18% жалоб в комиссию были связаны с криптовалютой, хотя крипторынки составляют менее 1% рынков капитала США. В SEC отвечали исками против крупнейших криптокомпаний и из раза в раз пытались приравнять криптовалюту к ценным бумагам, чтобы и регулировать её по тем же правилам.После ухода Генслера Комиссия закрыла почти все громкие дела против криптобизнеса и сказала, что перестанет рассматривать мемкоины как ценные бумаги, посчитав их, скорее, «предметами коллекционирования».От Аткинса — как от криптосторонника с долей в криптовалютной инвестфирме — тоже ждут поддержки. Он говорил сенаторам, что в случае его назначения SEC выработает «рациональный, цельный и системный подход» к регулированию рынка цифровых активов.#криптовалюта #новости #sec