Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Карьера
Право
Инвестиции
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Крипто

SEC перестанет рассматривать мемкоины как ценные бумаги — это ослабит их регулирование

Регулятор заключил, что такие токены выступают скорее «предметами коллекционирования».

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала руководство, в котором говорится, что мемкоины больше не будут рассматриваться как ценные бумаги, поскольку «не приносят доход и не передают права на будущий доход, прибыль или активы бизнеса». Внимание на документ обратил TechCrunch.
  • По словам SEC, мемкоины теперь рассматриваются ведомством скорее как «предметы коллекционирования»: покупатели таких монет не попадают под защиту закона о ценных бумагах, а эмитенты не должны регистрировать их в Комиссии.
  • Позиция регулятора изменилась после смены руководства. В январе 2025 года Трамп назначил исполняющим обязанности председателя SEC Марка Уэда. Последний обещал создать «чёткие рамки регулирования криптовалют».
  • В феврале 2025 года SEC закрыла расследование против криптовалютного подразделения Robinhood, биржи Gemini братьев Уинклвосс и платформы Uniswap. До этого Coinbase также сообщила, что регулятор согласился прекратить дело против неё.
  • Предыдущий глава SEC Гэри Генслер выступал за жёсткое регулирование крипторынка, призывал считать любые токены, включая мемкоины, ценными бумагами, а также преследовал крупные биржи криптовалют.
ОФис SEC, фото Bloomberg
ОФис SEC, фото Bloomberg
  • Смягчение регулирования криптовалют — одно из предвыборных обещаний Трампа. Например, он заявлял о планах сделать США «криптостолицей мира» и создать «стратегический резерв в биткоинах».
  • Накануне своей инаугурации Трамп запустил собственный мемкоин. На пике он стоил $75,35. Спустя сутки подешевел на 30%. На момент написания заметки цена токена составляет около $15.
  • Участники крипторынка отнеслись к запуску по-разному. Кто-то счёл это доказательством, что президент поможет с развитием отрасли. Скептики и критики заявили, что Трамп подрывает и без того не безупречную репутацию крипторынка.
  • По данным аналитической платформы Chainalysis, 813 тысяч криптокошельков суммарно «потеряли» более $2 млрд на мемкоине Трампа за первые 19 дней торгов. При этом стоящие за запуском токена компании выручили $86-94 млн на комиссиях за торговлю монетой, сообщало Reuters.

#новости #sec

9 комментариев