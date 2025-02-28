SEC перестанет рассматривать мемкоины как ценные бумаги — это ослабит их регулирование

Регулятор заключил, что такие токены выступают скорее «предметами коллекционирования». Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала руководство, в котором говорится, что мемкоины больше не будут рассматриваться как ценные бумаги, поскольку «не приносят доход и не передают права на будущий доход, прибыль или активы бизнеса». Внимание на документ обратил TechCrunch.По словам SEC, мемкоины теперь рассматриваются ведомством скорее как «предметы коллекционирования»: покупатели таких монет не попадают под защиту закона о ценных бумагах, а эмитенты не должны регистрировать их в Комиссии.Позиция регулятора изменилась после смены руководства. В январе 2025 года Трамп назначил исполняющим обязанности председателя SEC Марка Уэда. Последний обещал создать «чёткие рамки регулирования криптовалют».В феврале 2025 года SEC закрыла расследование против криптовалютного подразделения Robinhood, биржи Gemini братьев Уинклвосс и платформы Uniswap. До этого Coinbase также сообщила, что регулятор согласился прекратить дело против неё.Предыдущий глава SEC Гэри Генслер выступал за жёсткое регулирование крипторынка, призывал считать любые токены, включая мемкоины, ценными бумагами, а также преследовал крупные биржи криптовалют.ОФис SEC, фото BloombergСмягчение регулирования криптовалют — одно из предвыборных обещаний Трампа. Например, он заявлял о планах сделать США «криптостолицей мира» и создать «стратегический резерв в биткоинах».Накануне своей инаугурации Трамп запустил собственный мемкоин. На пике он стоил $75,35. Спустя сутки подешевел на 30%. На момент написания заметки цена токена составляет около $15.Участники крипторынка отнеслись к запуску по-разному. Кто-то счёл это доказательством, что президент поможет с развитием отрасли. Скептики и критики заявили, что Трамп подрывает и без того не безупречную репутацию крипторынка. По данным аналитической платформы Chainalysis, 813 тысяч криптокошельков суммарно «потеряли» более $2 млрд на мемкоине Трампа за первые 19 дней торгов. При этом стоящие за запуском токена компании выручили $86-94 млн на комиссиях за торговлю монетой, сообщало Reuters.#новости #sec