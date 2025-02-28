Биткоин упал ниже $80 тысяч впервые с ноября 2024 года, эфир просел до минимумов 2023 года

Криптоиндекс страха и жадности находится в зоне «экстремального страха».На 7:15 мск 28 февраля 2025 года BTC стоит $79,9 тысячи (-5,9% за сутки), а ETH — $2125 (-8,3%), следует из агрегированных данных Coinmarketcap. Биткоин впервые превысил отметку в $80 тысяч в ноябре 2024 года.Более чем на 7% упали за сутки альткоины XRP, Solana, Dogecoin и Cardano. Просадка этих криптовалют за неделю составила 18-27%. Общая рыночная капитализация потеряла 6% за день. На 7:21 мск равняется $2,64 трлн.По данным Coinglass, общая сумма ликвидаций за последние 24 часа составила $818 млн. Из них $706 млн — длинные позиции (ставки на рост). Наблюдается также отток капитала из спотовых биржевых фондов на биткоин в США.25 февраля 2025 года криптоиндекс страха и жадности, который отражает настроения рынка, находился в зоне «страха», составив 25. К 28 февраля упал до 16. Это зона «экстремального страха» — фаза, в которую «слабые руки» (кто боится потерять и поддаётся панике) продают, а «сильные» — покупают.В MN Capital говорят, что в последний раз такие низкие значения индекс показывал на фоне краха экосистемы Terra и токена LUNA в 2022 году.Данные на 7:09. Источник: Coin360Уверенность инвесторов ослабла на фоне решений президента США Дональда Трампа, пишет Decrypt. 4 марта 2025 года в силу всё-таки вступят американские пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики и дополнительные пошлины для Китая.Трамп также собрался ввести пошлины в 25% на поставки из ЕС. Эти и другие действия рискуют спровоцировать рост инфляции в США. Со дня инаугурации Трампа — 20 января 2025 года — BTC потерял свыше 24% от стоимости, хотя в предвыборное время политика называли «криптокандидатом».Снижением завершили сессию 27 февраля и американские фондовые индексы. S&P 500 уменьшился на 1,6%, Nasdaq Composite — на 2,78%. Первый растерял весь рост с начала 2025 года, падение второго стало максимальным за месяц.Глава Binance Ричард Тенг назвал криптовалютную просадку «краткосрочным откатом». Аналогичное мнение у основателя CryptoQuant Ки Ен Джу. По его словам, «30%-ная коррекция в рамках бычьего цикла — норма». «В 2021 году цена биткоина падала на 53%, но потом валюта всё равно обновила свой исторический максимум», — напомнил он.#новости