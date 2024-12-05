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Полина Лааксо
Крипто

Стоимость биткоина впервые в истории превысила $103 тысячи

По агрегированным данным Coinmarketcap на 7:00 мск, монета стоит $103,2 тысячи.

  • Хотя только 10 ноября 2024 года она впервые подорожала до $81 тысячи и ещё 3 декабря опускалась в цене до $93,6 тысячи. Общий прирост цены биткоина со дня выборов президента США, которые прошли 5 ноября и закончились победой республиканца Дональда Трампа, составил свыше 30%.
  • Некоторые СМИ прозвали Трампа «криптокандидатом», поскольку его позиция по криптовалютам противоположна «репрессивным» взглядам администрации Джо Байдена. По мнению Трампа, США должны стать «криптостолицей и биткоиновой супердержавой» и обзавестись «стратегическим биткоин-резервом».
  • Избранный президент предложил назначить «криптосторонника» Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США вместо Гэри Генслера, который покинет должность 20 января 2025 года — в день инаугурации.
  • На пост министра финансов Трамп выдвинул управляющего хедж-фондом и любителя биткоина Скотта Бессента, а на пост главы Минторга — руководителя финансовой компании Cantor Fitzgerald Говарда Лютника, поклонника Tether.
  • Инвесторы ждут, что с возвращением политика к президентству регулирование американского крипторынка изменится в лучшую сторону, и предрекают отрасли «золотую эру». Но для «бычьего» тренда есть и другие предпосылки, среди которых интерес к BTC со стороны корпоративных игроков.
  • Axios также напоминает: движение курса биткоина циклично и прогнозируемо, в частности, по «халвингам».
Как менялся курс биткоина с 29 ноября 2024 года
Как менялся курс биткоина с 29 ноября 2024 года

#новости #биткоин

11
12 комментариев
КодМакарон

Сейчас хомяки залетят на хаях и их будут брить ) все циклично

1
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Trader from Siberia

104

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Денис Бурков
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debil
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Правдаруб блатной

Поздно уже заходить...

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Fedor Popov

Цена, за которую в текущий момент торгуется ассет это и есть цена, которую подавляющее количество людей достаточной для того, чтобы в заходить

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Слегка Придурковатый

К новому году должны быть красивые цифры, а не вот это всё.

А именно: ставка 25%, 1 доллар 100 рублей, биток 100 тыщ баксов.

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