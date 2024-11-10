Всего за неделю курс вырос на 16%.Обновлено в 15:08 мск. Биткоин пробил отметку в $80 тысяч, но затем курс чуть снизился.Обновлено в 21:43 мск. Курс биткоина превысил $81 тысячу в ходе торгов.Курс биткоина на 13:32 мск растёт на 3,7% и составляет $79,4 тысячи, следует из данных CoinDesk. Приблизительно такие же данные на CoinMarketCap и Binance. Максимально курс поднимался до $79,77 тысячи.Растут и другие криптовалюты, например, Ethereum — на 5%, Dogecoin — на 10,9%, Toncoin — на 7,3%.Значительный рост криптовалюты в выходные 9-10 ноября свидетельствует о высоком интересе частных инвесторов, отмечает CoinDesk. Институциональные инвесторы обычно менее активны в субботу и воскресенье.Биткоин обновляет исторические максимумы несколько дней подряд: 6 ноября курс преодолел отметку в $75 тысяч, 7 ноября — $76 тысяч, 8 ноября — $77 тысяч. Всего за неделю, на которой прошли президентские выборы в США и ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов, курс биткоина вырос на 16%.Победа на выборах Дональда Трампа воспринимается на рынке как позитивный знак, поскольку он проявил себя как «сторонник крипты» во время предвыборной кампании. Например, он обещал сделать США «криптостолицей» мира и «биткоин-сверхдержавой».Позиция Трампа противоположна репрессиям в отношении цифровых активов при Джо Байдене, отмечает Bloomberg. Глава Binance Ричард Тэн в беседе с FT назвал победу Трампа началом «золотой эры» криптовалютного рынка.#новости #биткоин
Предлагаю на VC сразу делать заготовки и писать каждый день как растет Bitcoin
Биткоин, доллар, цены.
Сделать плашку "рост":
- биток +5%
- $ +1.5%
- масло +30%
Завтра выйдет новость "Биткоин впервые достиг максимума в 80 тысяч долларов!". Ждите.
"Запомните этот твит"
Виси переименовать в "Курс биткоина впервые превысил.."
да, так было бы удобно
надеюсь, так и сделают.
Было бы удобно.