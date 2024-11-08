Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
AI
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Крипто

Биткоин вновь обновил исторический максимум, достигнув отметки в $77 тысяч

Курс обновляет рекорд несколько дней подряд.

  • По данным CoinMarketCap, курс биткоина на 22:47 мск 8 ноября 2024 года составляет $77,2 тысячи. Такие же данные приводит CoinDesk. На Binance курс — около $77 тысяч.
  • Курс криптовалюты обновляет рекорд несколько дней: 6 ноября он преодолел отметку в $75 тысяч, 7 ноября — $76 тысяч. Рост происходит на фоне победы Дональда Трампа, которого называют «сторонником крипты», на выборах президента США.
  • Инвесторы делают ставку на более «благоприятное» регулирование криптовалютного рынка в США, как и обещал Трамп в предвыборной кампании, отмечало CNBC. Например, он обещал сделать страну «криптостолицей» мира.
  • Главный аналитик Bitget Research Райан Ли считает, что биткоин может преодолеть отметку в $100 тысяч до конца 2024 года. Другие отраслевые аналитики, мнение которых приводила руководитель отдела исследований CoinMarketCap Элис Лю, скромнее в оценке: $80-90 тысяч.

#новости #биткоин

33
22 комментария
Буквоед
100 ₽

График цены 💯% пойдёт направо.
Скриньте этот твит.

1
Ответить
Сергей

Ждём до 100 и закупаемся!

7
1
1
Ответить
Олег Павлов

Потом на уровне полтоса фиксируем прибыль)

4
Ответить
Неприемлемый разговор

Действуем по старой схеме.

4
Ответить
Иван Токарев

– Не лезь б*я
– Она тебя сожрёт
– Аааааа
😅😅

Ответить
debil
2
Ответить