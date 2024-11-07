Биткоин обновил очередной исторический максимум, преодолев рубеж в $76 тысяч за монету

Аналитики связывают это с предварительными результатами выборов президента США, согласно которым победил Дональд Трамп.По агрегированным данным Coinmarketcap, стоимость биткоина достигала $76 460. Схожие данные у биржи Coinbase. На момент публикации заметки криптовалюта стоит $74 819.По словам инвестсоветника Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Бретта Сифлинга, Трамп проявил себя как «сторонник крипты», при котором регулирование «поможет укрепить позицию биткоина на финансовых рынках».Прежде всего поэтому в день выборов цена монеты напрямую зависела от данных по набранным голосам: если они уходили Трампу, монета росла, если его сопернице Камале Харрис, то стоимость сокращалась. Такая «явная и сильная корреляция» встречается редко, отметил управляющий партнёр Psalion Тим Эннекинг.Отраслевые аналитики допускают, что «Трамп-эффект» поможет монете вырасти в цене и до $80-90 тысяч до конца 2024 года.Дональд Трамп. Источник фото: NYTСуточный прирост также показали ETH (+7,41%), BNB (+1,49%), XRP (+2,21%) и другие монеты. А вот мемный Dogecoin, чей курс не раз колебался на фоне заявлений сторонника Трампа Илона Маска, по итогам 24 часов просел более чем на 5%. 6 ноября 2024 года он пробивал $0,21, а на 10:08 мск 7 ноября стоит $0,19.#новости #биткоин #bitcoin #btc
У меня с утра тоже поднялся и даже немного подрос. Спасибо Трампу!
Вложился?
а мне кошмары снились, это тоже Трамп постарался?
Ну что ,все еще не поздно вкладываться?
Прям сейчас самое время))
Пока рано, вот будет 150к, тогда пора.
От FOMO всё горит.