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Полина Лааксо
Крипто

Биткоин обновил очередной исторический максимум, преодолев рубеж в $76 тысяч за монету

Аналитики связывают это с предварительными результатами выборов президента США, согласно которым победил Дональд Трамп.

  • По агрегированным данным Coinmarketcap, стоимость биткоина достигала $76 460. Схожие данные у биржи Coinbase. На момент публикации заметки криптовалюта стоит $74 819.
  • По словам инвестсоветника Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Бретта Сифлинга, Трамп проявил себя как «сторонник крипты», при котором регулирование «поможет укрепить позицию биткоина на финансовых рынках».
  • Прежде всего поэтому в день выборов цена монеты напрямую зависела от данных по набранным голосам: если они уходили Трампу, монета росла, если его сопернице Камале Харрис, то стоимость сокращалась. Такая «явная и сильная корреляция» встречается редко, отметил управляющий партнёр Psalion Тим Эннекинг.
  • Отраслевые аналитики допускают, что «Трамп-эффект» поможет монете вырасти в цене и до $80-90 тысяч до конца 2024 года.
Дональд Трамп. Источник фото: NYT
Дональд Трамп. Источник фото: NYT
  • Суточный прирост также показали ETH (+7,41%), BNB (+1,49%), XRP (+2,21%) и другие монеты. А вот мемный Dogecoin, чей курс не раз колебался на фоне заявлений сторонника Трампа Илона Маска, по итогам 24 часов просел более чем на 5%. 6 ноября 2024 года он пробивал $0,21, а на 10:08 мск 7 ноября стоит $0,19.

#новости #биткоин #bitcoin #btc

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47 комментариев
Иванов Иван

У меня с утра тоже поднялся и даже немного подрос. Спасибо Трампу!

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Roman

Вложился?

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1
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Павел Блахин

а мне кошмары снились, это тоже Трамп постарался?

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romacap

Ну что ,все еще не поздно вкладываться?

1
1
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Анчоус-Начос

Прям сейчас самое время))

5
2
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Печенег

Пока рано, вот будет 150к, тогда пора.

7
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new_comment

От FOMO всё горит.

1
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